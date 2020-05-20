شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جازان تصادر نصف طن من الأسمدة الفاسدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): صادرت الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة جازان نصف طن من الأسماك الفاسدة قبل بيعها على المستهلكين . صادرت الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة جازان نصف طن من الأسماك الفاسدة قبل بيعها على المستهلكين . وأوضحت أمانة منطقة جازان أن الجولات التفتيشية تأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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