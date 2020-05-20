شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. رصد مقر سكني لتخزين منتجات طبية مخالفة بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة الصحة وأمانة منطقة القصيم، والجهات الأمنية، اليوم الأربعاء، من رصد مقر سكني يتم به تخزين منتجات طبية مخالفة.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه يتم تخزين المنتجات الطبية في بيئة غير مناسبة، كما تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.