دعاء 28 رمضان 1441 .. دعاء اليوم الثامن و العشرين من شهر رمضان المبارك 2020

قال المرصد الفلكي الفلسطيني إن معظم الدول العربية والاسلامية ستتحرى هلال شهر شوّال مساء يوم الجمعة المقبل الثاني والعشرين من شهر أيار الجاري، كما دعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة القادم الموافق 29 رمضان الجاري.

ونشر مركز الإشعاع الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامية دعاء اليوم الثامن و العشرين من شهر رمضان المبارك 2020، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله:" اللَّهُمَّ غَشِّنِي فِيهِ بِالرَّحْمَةِ وَ التَّوْفِيقِ وَ الْعِصْمَةِ، وَ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ عَائِبَاتِ التُّهَمَةِ، يَا رَءُوفاً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ".

ثواب دعاء اليوم الثامن و العشرين من شهر رمضان: "مَنْ دَعَا بِهِ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيباً وَافِراً لَوْ قِيسَ نَصِيبُهُ بِالدُّنْيَا لَكَانَ مِثْلَهَا أَرْبَعِينَ مَرَّةً".

وقال إبراهيم الجروان عضو اتحاد العرب لعلوم الفلك والفضاء في بيان أوردته صحيفة البيان الإمارتية إن هلال شوال 2020 سوف يولد يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري، مشيرا أن شهر رمضان المبارك 30 يوما إلى وجود توافق بين معظم البلدان العربية والإسلامية، على موعد بداية شهر شوال وعيد الفطر.