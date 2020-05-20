حساب المواطن يوضح أسباب عدم حصول المتقدمين الجدد على الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، أسباب تعليق استقبال الطلبات الجديدة، أو عدم حصول المواطنين الذين قدموا بالفعل على الدعم المقدم من البرنامج.

وأكد برنامج حساب المواطن على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

وأضاف حساب المواطن أن تعليق استقبال الطلبات يشمل من تقدم قبل مارس 2020 ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

وردًا على سؤال: «أنا عمري 22 وساكن مع الوالدة هل يقبلني حساب المواطن؟»، أوضح حساب المواطن أن التسجيل في البرنامج متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلاً.

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وتابع حساب المواطن أن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

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