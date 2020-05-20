خريطة التعافي من كورونا في مدن المملكة.. مكة في المقدمة بـ7187 حالة

تصدرت مدينة مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 7187 حالة منذ بداية الأزمة، من أصل 33478 حالة شفاء في المملكة.

وجاءت الرياض في المرتبة التالية بـ 6.706 حالات تعافٍ –وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة- ثم المدينة5.678 وجدة 5.599 والدمام 1.854 والهفوف 1.818 والجبيل 851 وبيش 528.

في حين سجلت الخبر 467 والطائف 342 والقطيف 276 وتبوك 256 وينبع 187 وبريدة 128 والدرعية 99 والظهران 94 والزلفي92 وخميس مشيط 89 والقنفذة 81 والخرج 72 وبيشة 69 وجازان 59 وعنيزة 59 والمجاردة 52 وصبيا 47 وأبها 46.

وسجلت ورأس تنورة 45 والباحة 40، وعرعر 38 وحائل 38، ونجران 33، والقريات 31، وبقيق 29، والنعيرية 29، ومحايل 23 وحفر الباطن 22 والجفر 21، ووادي الفرع 20.

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كما سجلت المجمعة والمخواة والخفجى وساجر 18 لكل منها، وثريبان 17 ومركز حدود الحديثة والهدا 15 لكل منها، والمذنب 13 والمزاحمية والمظيلف 12 لكل منها، والعارضة وأملج 11 لكل منها، وحدة 10 وسبت العلاية وصفوى 9 لكل منها وسكاكا 8 وصامطة وبلجرشي 7 لكل منها وأبو عريش والرس والمندق وضرما وحوطة بني تميم وشرورة وضبا والقريع 6 لكل منها، والطوال ووادي الدواسر 5 لكل منها.

وسجلت خليص وأحد رفيدة والمويه والوجه والقويعية 4 حالات لكل منها، ومليجة ومهد الذهب وطبرجل ورفحا وليلى والقرى 3 حالات لكل منها، وحوطة سدير والدوادمي ورابغ ونمرة والبدائع والحناكية وثادق ودومة الجندل والبكيرية والعيص وميسان وأضم وقرية العليا وسيهات والمبرز حالتين بكل منها.

وتم تسجيل حالة تعافٍ واحدة في كل من: الرين وجديدة عرعر وعقلة الصقور والعيدابي والمضة والدرب وقيا والخرمة وحزم الجلاميد والشملي والغزالة ورياض الخبراء وظلم وقلوة والعقيق والليث وتربة والعلا وأم الدوم.

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