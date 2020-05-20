بالفيديو.. الإعلامي فيصل العبدالكريم يكشف عن أكثر السلع غشًّا

قال الإعلامي فيصل العبدالكريم إن أكثر السلع التي يقع فيها الغش هي مستحضرات التجميل والعطور، تليها قطع الغيار؛ لكونهما أكثر السلع التي يوجد عليها طلب،



وأشار خلال لقائه في برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية"، إلى أن الغش الذي يجري في قطاع المُكملات الغذائية والأدوية يكون في صورة تحايل على التوصيات.



وأضاف أن هناك كميات من قطع غيار السيارات المُقلدة بالسوق المحلية تأتي من الخارج، موضحًا أن الشركات التي تعمل في التقليد نقلت مصانعها من الصين بعد تشديد الإجراءات إلى أسواق إفريقيا.

ولفت إلى نظام جديد ينظم عملية الإعلانات التجارية سيصدر قريبًا في المملكة العربية السعودية وسيكون شامل الإعلانات التجارية والإعلانات التي ينشرها المشاهير على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي

