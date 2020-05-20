بالصور.. «أمانة الطائف» تضبط 170 مخالفة مؤثرة على صحة المستهلكين

نفذت الفرق الرقابية بأمانة الطائف أكثر من 1300 جولة رقابية ميدانية خلال الأيام الماضية؛ وذلك على الأنشطة الغذائية كالمطاعم والمطابخ ومحلات بيع التموينات الغذائية، أسفرت عن ضبط أكثر من ١٧٠ مخالفة تؤثر على صحة المستهلك.

وتأتي الجولات الرقابية للأمانة ضمن متابعة تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأسواق والمرافق التجارية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أنه جرى خلال الحملة ضبط أكثر من ١٧٠ مخالفة تؤثر على صحة المستهلك، وتم تطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة بحق المخالفين مع إغلاق المحلات والمطاعم التي تكررت مخالفاتها.

وبيَّنت أمانة الطائف أن الفرق الميدانية بالإدارة العامة لصحة البيئة والإدارة العامة للأسواق والبلديات الفرعية، تعمل على رصد الملاحظات التي تتعلق بالسلامة الغذائية ومعالجتها فورًا لضمان سلامة المعروضات.

وتتابع الفرق الرقابية في جولاتها مواقع تحضير الأطعمة والمشروبات الرمضانية، والتزام أصحاب المستودعات الخاصة بتخزين المواد الغذائية بالاشتراطات الصحية، ونظافة المواقع، والتزام العمالة بالحصول على الشهادات الصحية مع وجود تراخيص نظامية لمزاولة الأنشطة بكافة المرافق والمنشآت التجارية.

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وبينت الأمانة أنها راقبت تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في أكثر من ٥٤٤٠ مرفقًا تجاريًّا وغذائيًّا خلال الجولات التفتيشية وألزمتها بتوفير وسائل السلامة الشخصية كالقفازات والكمامات والمعقمات وقياس درجة الحرارة لكافة المرتادين مع التعقيم الدوري للمنشآت ضمن برنامج تكثيف الجهود الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعم جهود الشركاء في هذا الصدد.

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