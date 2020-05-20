تنبيه متقدم من «الأرصاد».. «مدني جازان» يحذر المواطنين من تقلبات جوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود عدد من التنبيهات وتنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها.

وتضمَّن التنبيه هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء يوم الاثنين، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان للسيول وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن ان تتعرض لمياه الأمطار؛ وذلك تفاديًا للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار.

وشدد على ضرورة عدم المخاطرة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة، والحذر عند القيادة في أجواء غابرة.

وأهاب بالجميع الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني، والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

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وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة وتفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

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