«صحة جازان» تكشف تطورات الوضع الصحي للمريضة «شمعة»

كشفت الشؤون الصحية بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، تفاصيل الحالة الصحية للمريضة «شمعة» المنومة بالعناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي، وما تم تناقله عن حاجاتها للإخلاء الطبي.

وأطلق ذوو المريضة «شمعة» نداءً بأنها بحاجة للإخلاء الطبي العاجل، وأُطلق هاشتاج تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحت مسمى «#شمعهبالعنايهالمركزه».

وأصدرت صحة جازان بيانًا رسميًا عبر حسابها على موقع «تويتر»، أوضحت خلاله أن «شمعة» وصلت مستشفى الملك فهد المركزي محولة كحالة إنقاذ حياة من مستشفى الدرب العام في 26-4-2020.

وأضاف البيان: «هي تعاني إصابة شديدة في الرأس نتيجة تعرضها لحادِثة مرورية، وكسر في الفقرة السابعة بالعنق، بالإضافة لإصابة بالغة في الحبل الشوكي، ولا توجد لديها استجابة عصبية، وهي الآن في العناية المركزة تحت إشراف طبي مباشر».

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وحول إمكانية نقلها بالإخلاء الطبي، بينت الشؤون الصحية، أن الحالة الصحية للمريضة لا تسمح بالنقل أو الإخلاء الطبي حاليًا.

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