«أمير الشرقية» يوجِّه بمواصلة العمل في الإمارة والمحافظات خلال العيد

لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين..
وجَّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، بمواصلة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك، وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، وإنجاز المعاملات ذات الأولوية القصوى.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية أحمد بن عبدالكريم العباسي، أن الإدارات المعنية في الإمارة تواصل العمل منذ تعليق الحضور إلى مقار العمل، وفق توجيهات أمير المنطقة ونائبه، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المعنية، وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين ذات الأولوية.
وأوضح أن التواصل مع ديوان الإمارة متاح على مدار الساعة عبر خدمة الاستدعاء الإلكتروني في منصة أبشر.
وأشار إلى أن توجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه، تأتي انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين دون تأخير وبالمستوى المُرضي.
كانت هذه تفاصيل خبر «أمير الشرقية» يوجِّه بمواصلة العمل في الإمارة والمحافظات خلال العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.