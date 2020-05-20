وزارة الصحة: تسجيل 2691 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 339

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 62545، في حين بلغت حالات التعافي 33478، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 339 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 10حالات وفيات، و1844 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت في وقت سابق كيفية التعامل مع حالة الشك في الإصابة بكورونا، مشيرةً إلى أن فترة ظهور الأعراض أقل من 14 يومًا، وأن فترة حضانة المرض قُدرت حتى الآن بـ«١٤ يومًا أو أقل»، قبل ظهور الأعراض والعلامات السريرية على الشخص الحامل لفيروس كورونا الجديد (COVID19).

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وأضافت الوزارة أن الفريق الطبي يجري التشخيص المخبري لتأكيد أو نفي الإصابة، ونظرًا إلى تشابه أعراض فيروس كورونا الجديد مع أمراض تنفسية أخرى، فإنه لتشخيص حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID19) فإن الفريق الطبي المباشر للحالة يلجأ إلى عدة خطوات.

وتشمل هذه الخطوات: «تحديد الأعراض والعلامات السريرية/ حمى أو سعال حاد أو ضيق بالتنفس.. أخذ التاريخ المرضي بالإضافة إلى تاريخ السفر في آخر 14 يومًا قبل ظهور الأعراض.. هل يوجد أي حالة اتصال وثيقة بحالة مؤكدة بالإصابة؟.. وجود الشخص في منطقة موبوءة...».

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لمن يشك في إصابته بالفيروس، أن يستخدم التقييم الذاتي لخطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد؛ وذلك بتعبئة التقييم عبر تطبيق (موعد) ومن ثم الحصول على الإرشادات الصحية والطبية الملائمة بحسب نتيجة التقييم

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