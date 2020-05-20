جامعة بيشة تدفع بـ4281 خريجًا وخريجة إلى سوق العمل

دفعت جامعة بيشة بـ4281 خريجًا وخريجة إلى سوق العمل يمثلون الدفعة السادسة من خريجيها للعام الجامعي 1440-1441هـ من مختلف التخصصات بكليات الجامعة في محافظات بيشة والنماص وبلقرن وتثليث، وبلغ عدد خريجي الفصل الأول: 939 طالبًا وطالبة، والفصل الثاني: 2390، والفصل الصيفي: 952.

وهنأ رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهدي بن علي القرني -باسمه واسم جميع منسوبي الجامعة- الخريجين وأولياء أمورهم وأسرهم بمناسبة انتهاء العام الجامعي.

وأوضح أن الدفعة الحالية شهدت تخريج أول دفعة من طلاب كلية الطب وطلاب قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية وطلاب ماجستير إدارة الأعمال من كلية الأعمال.

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