السعودية اليوم / شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمال



بريدة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن إجراءات البحث والتحري والاستدلال في المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن ، بالعقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الأدلة على انتحاله صفة رجل أمن لسلب العمال في مواقع إقامتهم والاستيلاء على وثائقهم ومتعلقاتهم الشخصية ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة .

// انتهى //

17:03ت م

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