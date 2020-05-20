السعودية اليوم / أمانة الشرقية تشغل 794 عمود إنارة بطرق ومداخل وأحياء جوف بني هاجر



الدمام 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تركيب ٧٩٤ عمود إنارة جديد بالطرق الرئيسة ومداخل جوف بني هاجر والهجر التابعة لها وعدد من الأحياء السكنية ، و ذلك ضمن خطة الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات الشاملة .

وأوضحت الأمانة أن أعمدة الإنارة شملت تركيب ١٦٨ عمود إنارة بطريق الملك عبدالعزيز، و تركيب ٦٢٦ عمود إنارة في الهجر والمراكزالتابعة لبلدية جوف بني هاجر منها ٢٣٣ عمود إنارة تجميلي إضافة الى تركيب ٤ محولات في الهجر والمراكز التابعة لنطاق بلدية جوف بني هاجر .

وبينت الأمانة انها قامت مؤخراً بتشغيل ٥٢٢ عمود إنارة وجاري العمل حالياً على تشغيل ٢٧٢ عمود إنارة جديد خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار بأعمال الصيانة الدورية لتحسين المشهد الحضري ، مؤكدةً أنها تواصل أعمالها بتطوير البنية التحتية ومشاريع إنارة الشوارع لتلبية احتياج سكان الأحياء وتقديم أفضل المعايير في منظومة الخدمات والمرافق العامة .

// انتهى //

16:32ت م

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