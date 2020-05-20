السعودية اليوم / أمانة الشرقية تواصل أعمال الرقابة والإصحاح البيئي في محافظة رأس تنورة



الدمام 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

تواصل أمانة المنطقة الشرقية أعمال الرقابة والإصحاح البيئي، و أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية والميادين، والمسلخ والمراكز التجارية وأسواق النفع العام في محافظة رأس تنورة ، من خلال فرقها الميدانية المدعومة بالقوى العاملة ، وذلك في إطار خططها الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار

وأكدت الأمانة أنها سخرت طاقاتها بشكل مكثف ومستمر في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث جرى تعقيم وتطهير ٨٢٠ موقعا ، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتحقيق السلامة الصحية، وسط التزام من المواطنين والمقيمين بمنع التجول .

وقالت الأمانة إنها تطبق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الألعاب والمتنزهات والأسواق والشوارع للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعوية المستمرة ، إضافة الى الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية والحلويات والمخابز والمطاعم، ، مبينةً أنه تم تفتيش ٧٠٠ منشأة ، نتج عنها مصادرة وإتلاف ٧٠ كيلوجراما من المواد الغذائية غير الصالحة ، إضافة الى أعمال المكافحة المنزلية في الأحياء والجولات على مساكن العمال التي بلغت ١٤ جولة ، حيث جرى تقصي الاشتراطات الصحية فيها، وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين والمواطنين واتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين .

وشددت الأمانة على التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين ، متمنيةً السلامة للجميع .

// انتهى //

16:12ت م

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الدمام 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية أعمال الرقابة والإصحاح البيئي، و أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية والميادين، والمسلخ والمراكز التجارية وأسواق النفع العام في محافظة رأس تنورة ، من خلال فرقها الميدانية المدعومة بالقوى العاملة ، وذلك في إطار خططها الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستويات الإصحاح البيئي في جميع أرجاء المحافظة .وأكدت الأمانة أنها سخرت طاقاتها بشكل مكثف ومستمر في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث جرى تعقيم وتطهير ٨٢٠ موقعا ، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتحقيق السلامة الصحية، وسط التزام من المواطنين والمقيمين بمنع التجول .وقالت الأمانة إنها تطبق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الألعاب والمتنزهات والأسواق والشوارع للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعوية المستمرة ، إضافة الى الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية والحلويات والمخابز والمطاعم، ، مبينةً أنه تم تفتيش ٧٠٠ منشأة ، نتج عنها مصادرة وإتلاف ٧٠ كيلوجراما من المواد الغذائية غير الصالحة ، إضافة الى أعمال المكافحة المنزلية في الأحياء والجولات على مساكن العمال التي بلغت ١٤ جولة ، حيث جرى تقصي الاشتراطات الصحية فيها، وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين والمواطنين واتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين .وشددت الأمانة على التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين ، متمنيةً السلامة للجميع .// انتهى //16:12ت م0098

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