

منفذ الوديعة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 11 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 16 مايو 2020م إلى 19 مايو 2020م تحمل 1,873 سلة غذائية تزن 206 أطنان، 5,000 كرتون تمور تزن 49 طنا، تستهدف محافظات حجة، تعز، حضرموت، مأرب، عدن.

وهذه المعونات تأتي إمتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز لمختلف المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

//انتهى//

15:38ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عبور 11 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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