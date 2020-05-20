السعودية | ” الجوازات ” تضيف خدمة “إضافة مولود” لقائمة “الرسائل والطلبات” عبر منصة ” أبشر”

المناطق _الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إضافة خدمة جديدة لقائمة “الرسائل والطلبات” المتاحة عبر منصة ” أبشر” الإلكترونية.

واشتملت الخدمة الجديدة المضافة إلى الخدمات المتاحة لقائمة “الرسائل و الطلبات”والتي تم إطلاقها مؤخراً عبر منصة “أبشر” ???? خدمة إضافة مولود داخل المملكة ).

وأشارت الجوازات إلى أنه يمكن للمستفيد تنفيذ خدمة “الرسائل والطلبات” من خلال القيام بالدخول إلى حسابه في منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، اختيار أيقونة خدمات من “خدماتي”، الخدمات العامة، اختيار “الرسائل والطلبات”، قطاع “المديرية العامة للجوازات”، اختيار الخدمة المطلوبة من القائمة والتي تشمل بالإضافة إلى الخدمات الجديدة “مشاكل هوية مقيم، مشاكل التأشيرات، مشاكل تحديث معلومات جواز السفر ونقل المعلومات، مشاكل نقل الخدمات وتعديل المهنة، الاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات، تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية اليمنية، إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية، خدمة خرج ولم يعد”، بعد ذلك يقوم المستفيد بكتابة الموضوع والرسالة ثم النقر على “إرسال”،

دون تكرار إرسال الطلب مرة أخرى حتى يتمكن فريق العمل بالجوازات من معالجة وتنفيذ الخدمة.

وبينت الجوازات أن إتاحة هذه الخدمة إلكترونياً جاءت ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات والمشاكل التي تواجه المستفيدين، والتي تظهر لهم في المنصة، وقد تعيق إنهاء معاملاتهم وتمنع تنفيذ الخدمة إلكترونياً عبر منصة “أبشر”، حيث تقوم إدارات الجوازات بمعالجة الطلب آلياً دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة أبشر ومقيم التي تضم العديد من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة.