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أمطار عسير مستمرة حتى الـ 8 مساء

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وبينت الهيئة أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة و الحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، إضافة إلى المواقع المفتوحة والطرق السريعة.

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