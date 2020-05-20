شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار عسير مستمرة حتى الـ 8 مساء والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الهيئة أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة و الحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، إضافة إلى المواقع المفتوحة والطرق السريعة.
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