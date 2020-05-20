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سجّلت ثلاث مدن سعودية أكثر من 1400 حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وذلك ضمن الحالات التي أعلنتها وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
وأعلنت الوزارة عن تسجيل 306 حالات في مكة، وتسجيل 815 حالة في الرياض، وتسجيل 311 حالة في جدة.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 2691 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في عدد من المدن بمناطق المملكة.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 03:56 PM
306 في مكة و815 بالرياض و311 بجدة
سجّلت ثلاث مدن سعودية أكثر من 1400 حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وذلك ضمن الحالات التي أعلنتها وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
وأعلنت الوزارة عن تسجيل 306 حالات في مكة، وتسجيل 815 حالة في الرياض، وتسجيل 311 حالة في جدة.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 2691 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في عدد من المدن بمناطق المملكة.
، 3 مدن تسجل 1432 إصابة بفيروس "كورونا" في المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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