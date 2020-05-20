، 1844 حالة شفاء من فيروس "كورونا" اليوم.. والمؤشرات الإيجابية تتواصل ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحالات النشطة تنخفض بشكل ملحوظ خلال أيام

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ارتفاعاً قياسياً جديداً، ليتجاوز الإجمالي 33478 حالة في المملكة،‏ بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم والذي أوضح أن الحالات الجديدة للتعافي بلغت: 1844 .

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تواصل القفزات الكبيرة خلال الأيام الماضية في حالات التعافي، حيث سجلت المملكة أرقاماً كبيرة في حالات التعافي.