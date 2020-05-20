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كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ارتفاعاً قياسياً جديداً، ليتجاوز الإجمالي 33478 حالة في المملكة، بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم والذي أوضح أن الحالات الجديدة للتعافي بلغت: 1844 .
ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تواصل القفزات الكبيرة خلال الأيام الماضية في حالات التعافي، حيث سجلت المملكة أرقاماً كبيرة في حالات التعافي.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 03:55 PM
الحالات النشطة تنخفض بشكل ملحوظ خلال أيام
كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ارتفاعاً قياسياً جديداً، ليتجاوز الإجمالي 33478 حالة في المملكة، بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم والذي أوضح أن الحالات الجديدة للتعافي بلغت: 1844 .
ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تواصل القفزات الكبيرة خلال الأيام الماضية في حالات التعافي، حيث سجلت المملكة أرقاماً كبيرة في حالات التعافي.
، 1844 حالة شفاء من فيروس "كورونا" اليوم.. والمؤشرات الإيجابية تتواصل ،
المصدر : الخليج 365
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