، "الصحة" : تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 62545 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، عن تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الثلاثاء .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 62545 حالة حتى الآن.