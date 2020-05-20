، مستشار رئيس السنغال: برنامج الملك للتفطير تأكيد على عنايته بالمسلمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة استكمال توزيع السلال الغذائية الرمضانية التي نفذتها الشؤون الإسلامية

نوّه المستشار الديني للرئيس السنغالي محمد بمبا انجاي ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، الذي تم تنفيذه في 18 دولة حول العالم منها جمهورية السنغال، مشيرا إلى أنه حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– بإخوانه المسلمين في كل مكان وتلمّس حاجاتهم في هذا الشهر الكريم.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة استكمال توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السنغال، التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحقية الدينية بسفارة المملكة في داكار، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين مضيفاً بأنها علاقات استراتيجية ونموذجية يحتذى بها بين الدول الشقيقة والصديقة في جميع المجالات.

وقدّم شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على حسن التنفيذ البرنامج بما يحقق الأهداف المرجوة في ظل الظروف التي يعيشها العالم، منوهاً بتوزيع 85.5 طن ما يعادل 1900 سلة غذائية متكاملة من المواد الأساسية التي تكفي الأسرة لشهر رمضان، استفاد منها أكثر من 190 ألف صائم بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية في السنغال والدول المجاورة، باتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المختصة في السنغال لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".مستشار رئيس السنغال محمد بمبا انجاي برنامج خادم الحرمين الشريفين