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أصيب أردني (49 عاماً) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بعد اجتيازه الحدّ الفاصل بين الأردن و"إسرائيل" في منطقة الباقورة.
وأوضح مصدر حكومي أردني، أن الحكومة الأردنية والأجهزة المختصة تتابع الحادثة من خلال القنوات الرسمية والدبلوماسية.جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة الباقورة
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 03:24 PM
بعد اجتيازه الحدّ الفاصل
أصيب أردني (49 عاماً) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بعد اجتيازه الحدّ الفاصل بين الأردن و"إسرائيل" في منطقة الباقورة.
وأوضح مصدر حكومي أردني، أن الحكومة الأردنية والأجهزة المختصة تتابع الحادثة من خلال القنوات الرسمية والدبلوماسية.
، إصابة أردني برصاص الجيش الإسرائيلي في الباقورة ،
المصدر : الخليج 365
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