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أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم السابق أكثر من 1.5 ألف وفاة و20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".
وأشارت الجامعة التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في العالم، إلى رصد 1574 وفاة و20260 إصابة جديدة بالعدوى في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الثلاثاء وحده.
وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب بيانات الجامعة: 1528661 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 91938 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 03:33 PM
إجمالي الإصابات تجاوز الـ1.5 مليون والضحايا 92 ألفاًخلال يوم واحد.. الولايات المتحدة: 1574 وفاة و20260 إصابة
أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم السابق أكثر من 1.5 ألف وفاة و20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".
وأشارت الجامعة التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في العالم، إلى رصد 1574 وفاة و20260 إصابة جديدة بالعدوى في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الثلاثاء وحده.
وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب بيانات الجامعة: 1528661 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 91938 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.
، خلال يوم واحد.. الولايات المتحدة: 1574 وفاة و20260 إصابة ،
المصدر : الخليج 365
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