، "المصارير" في ذكرى بيعة ولي العهد: المملكة تعيش قفزات كبيرة ونجاحات مشهودة ،

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رفع رئيس ديوان الأخوياء بإمارة منطقة الرياض زامل بن مناحي المصارير التهاني والتربيكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد.
وأكد "المصارير" أن هذه المناسبة تعد فرصة لتجديد البيعة والحب الولاء لسمو ولي العهد؛ لاستكمال مسيرة النماء والتقدم والتطور التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ورؤية 2030، مبيناً أن المملكة تعيش قفزات كبيرة ونجاحات مشهودة في جميع المجالات التي تحظى باهتمام ولي العهد، الذي جعل التنمية تسير بخط متوازٍ في جميع المجالات الثقافية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية والأمنية والسياسية والصحية وتنوع المشاريع العملاقة والخطط التنموية وتعزيز البنى التحتية بشكل متساوٍ بين مناطق ومحافظات ومدن وقرى دولتنا المباركة.
وأضاف "المصارير" أن النهج والقرارات الصائبة التي حققت وتحقق التنمية ودفع عجلة التقدم ما هي إلا تجسيد على أرض الواقع لرؤية ولي العهد التي أثمرت مكاسب كبرى على المستوى المحلي والعالمي وعززت مكانة المملكة، وعكست مكانة شعب المملكة ووفرت للمواطن العيش الكريم والحياة الرغيدة وهو ينعم بالأمن والأمان.بيعة ولي العهد الذكرى الثالثة
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 03:21 PM
قال: قائد رؤية 2030 يسعى لاستكمال مسيرة النماء والتقدم والتطور التي تشهدها
رفع رئيس ديوان الأخوياء بإمارة منطقة الرياض زامل بن مناحي المصارير التهاني والتربيكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد.
وأكد "المصارير" أن هذه المناسبة تعد فرصة لتجديد البيعة والحب الولاء لسمو ولي العهد؛ لاستكمال مسيرة النماء والتقدم والتطور التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ورؤية 2030، مبيناً أن المملكة تعيش قفزات كبيرة ونجاحات مشهودة في جميع المجالات التي تحظى باهتمام ولي العهد، الذي جعل التنمية تسير بخط متوازٍ في جميع المجالات الثقافية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية والأمنية والسياسية والصحية وتنوع المشاريع العملاقة والخطط التنموية وتعزيز البنى التحتية بشكل متساوٍ بين مناطق ومحافظات ومدن وقرى دولتنا المباركة.
وأضاف "المصارير" أن النهج والقرارات الصائبة التي حققت وتحقق التنمية ودفع عجلة التقدم ما هي إلا تجسيد على أرض الواقع لرؤية ولي العهد التي أثمرت مكاسب كبرى على المستوى المحلي والعالمي وعززت مكانة المملكة، وعكست مكانة شعب المملكة ووفرت للمواطن العيش الكريم والحياة الرغيدة وهو ينعم بالأمن والأمان.
، "المصارير" في ذكرى بيعة ولي العهد: المملكة تعيش قفزات كبيرة ونجاحات مشهودة ،
المصدر : الخليج 365
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