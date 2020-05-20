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أفاد الموقع الإلكتروني لقوة العمل الإندونيسية المعنية بمكافحة مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا بأن البلاد سجلت يوم الأربعاء 693 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية تسجلها إندونيسيا، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 19189.
كما أعلنت قوة العمل تسجيل 21 وفاة جديدة مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1242، بينما تعافى 4575 مريضاً.إندونيسيا فيروس كورونا الجديد
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 03:00 PM
693 إصابة جديدة.. والإجمالي 19189إندونيسيا تسجّل أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بـ"كورونا"
أفاد الموقع الإلكتروني لقوة العمل الإندونيسية المعنية بمكافحة مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا بأن البلاد سجلت يوم الأربعاء 693 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية تسجلها إندونيسيا، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 19189.
كما أعلنت قوة العمل تسجيل 21 وفاة جديدة مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1242، بينما تعافى 4575 مريضاً.
، إندونيسيا تسجّل أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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