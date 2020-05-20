، إندونيسيا تسجّل أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - 693 إصابة جديدة.. والإجمالي 19189

أفاد الموقع الإلكتروني لقوة العمل الإندونيسية المعنية بمكافحة مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا بأن البلاد سجلت يوم الأربعاء 693 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية تسجلها إندونيسيا، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 19189.

كما أعلنت قوة العمل تسجيل 21 وفاة جديدة مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1242، بينما تعافى 4575 مريضاً.إندونيسيا فيروس كورونا الجديد