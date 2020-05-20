اخبار السعوديه

"ميشوستين": تفشي "كورونا" في روسيا دخل مرحلة الاستقرار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس يبلغ 300 ألف حالة

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم، أن تفشي فيروس المستجد في بلاده دخل في مرحلة أكثر استقراراً.

وحذّر "ميشوستين" من أن القيود يجب أن ترفع بحذر في 17 منطقة سُمح لها باتخاذ هذه الخطوات.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة في روسيا 300 ألف حالة لكن الزيادة اليومية انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 1 مايو.رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين فيروس كورونا الجديد

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 02:45 PM

Advertisements

عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس يبلغ 300 ألف حالة

"ميشوستين": تفشي "كورونا" في روسيا دخل مرحلة الاستقرار
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم، أن تفشي في بلاده دخل في مرحلة أكثر استقراراً.

وحذّر "ميشوستين" من أن القيود يجب أن ترفع بحذر في 17 منطقة سُمح لها باتخاذ هذه الخطوات.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة في روسيا 300 ألف حالة لكن الزيادة اليومية انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 1 مايو.

الكلمات المفتاحية

، "ميشوستين": تفشي "كورونا" في روسيا دخل مرحلة الاستقرار ،
المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ميشوستين": تفشي "كورونا" في روسيا دخل مرحلة الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا