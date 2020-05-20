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سجل معدل التضخم الاقتصادي في بريطانيا، في إبريل من هذا العام 2020م، أدنى مستوياته منذ أغسطس من العام 2016م، حيث تسببت جائحة كورونا في تراجع أسعار النفط العالمية، ودفعت شركات بيع الملابس البريطانية لخفض أسعارها في حين هبطت أيضاً أسعار الكهرباء.
وكشفت بيانات رسمية، نشرها بنك إنجلترا المركزي اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى نسبة 0.8% على أساس سنوي في أبريل من هذا العام 2020م، مقارنة بنسبة 1.5% في مارس.
وتراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في ذات الشهر، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل تضخم الاقتصاد البريطاني إلى أقل من نسبة 1% خلال الشهور القليلة القادمة.بريطانيا فيروس كورونا الجديد
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 02:41 PM
على خلفية تسبّب جائحة "كورونا" في تراجع أسعار النفط العالميةبريطانيا: معدل التضخم يسجل أدنى مستوى له منذ 2016م
سجل معدل التضخم الاقتصادي في بريطانيا، في إبريل من هذا العام 2020م، أدنى مستوياته منذ أغسطس من العام 2016م، حيث تسببت جائحة كورونا في تراجع أسعار النفط العالمية، ودفعت شركات بيع الملابس البريطانية لخفض أسعارها في حين هبطت أيضاً أسعار الكهرباء.
وكشفت بيانات رسمية، نشرها بنك إنجلترا المركزي اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى نسبة 0.8% على أساس سنوي في أبريل من هذا العام 2020م، مقارنة بنسبة 1.5% في مارس.
وتراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في ذات الشهر، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل تضخم الاقتصاد البريطاني إلى أقل من نسبة 1% خلال الشهور القليلة القادمة.
، بريطانيا: معدل التضخم يسجل أدنى مستوى له منذ 2016م ،
المصدر : الخليج 365
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