محمد بن مسعود - الدمام - يظل عدد الوفيات عند 114 حالة سجّلت وزارة الصحة الماليزية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 7009 إصابات. ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ماليزيا عند 114.ماليزيا فيروس كورونا الجديد 20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 02:38 PM Advertisements يظل عدد الوفيات عند 114 حالة ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي 7009 ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي 7009 سجّلت وزارة الصحة الماليزية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 7009 إصابات. ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ماليزيا عند 114. الكلمات المفتاحية ، ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي 7009 ،

المصدر : الخليج 365

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