، أمير المدينة يرعى تخريج الدفعة الـ56 من طلاب الجامعة الإسلامية ،

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يرعى أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الحفل الافتراضي لتخريج الدفعة "56" من طلاب الجامعة الإسلامية في مختلف التخصصات، مساء يوم الخميس 28 رمضان 1441هـ.
وثمّن رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي رعاية أمير المنطقة للحفل، والتي تؤكد مدى دعمه لأنشطة وفعاليات الجامعة، واعتزازه بالخريجين وما قدموه من جهود حتى حققوا هدفهم الرئيسي وهو التخرج لخدمة أوطانهم وأمتهم الإسلامية.
وقال "العتيبي": الجامعة حرصت على مشاركة الخريجين فرحة الإنجاز من خلال الحفل الافتراضي الذي تنظمه الجامعة لأول مرة نظراً للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي جائحة “كورونا”، وسيتم بثه مباشرة عبر قناة عين الفضائية ومنصات الجامعة الإسلامية الإلكترونية.أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز
أمير المدينة يرعى تخريج الدفعة الـ56 من طلاب الجامعة الإسلاميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-20
يرعى أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الحفل الافتراضي لتخريج الدفعة "56" من طلاب الجامعة الإسلامية في مختلف التخصصات، مساء يوم الخميس 28 رمضان 1441هـ.
وثمّن رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي رعاية أمير المنطقة للحفل، والتي تؤكد مدى دعمه لأنشطة وفعاليات الجامعة، واعتزازه بالخريجين وما قدموه من جهود حتى حققوا هدفهم الرئيسي وهو التخرج لخدمة أوطانهم وأمتهم الإسلامية.
وقال "العتيبي": الجامعة حرصت على مشاركة الخريجين فرحة الإنجاز من خلال الحفل الافتراضي الذي تنظمه الجامعة لأول مرة نظراً للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي جائحة “كورونا”، وسيتم بثه مباشرة عبر قناة عين الفضائية ومنصات الجامعة الإسلامية الإلكترونية.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
02:57 PM
في حفل افتراضي يبثّ عبر قناة عين الفضائية والمنصات الإلكترونية
يرعى أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الحفل الافتراضي لتخريج الدفعة "56" من طلاب الجامعة الإسلامية في مختلف التخصصات، مساء يوم الخميس 28 رمضان 1441هـ.
وثمّن رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي رعاية أمير المنطقة للحفل، والتي تؤكد مدى دعمه لأنشطة وفعاليات الجامعة، واعتزازه بالخريجين وما قدموه من جهود حتى حققوا هدفهم الرئيسي وهو التخرج لخدمة أوطانهم وأمتهم الإسلامية.
وقال "العتيبي": الجامعة حرصت على مشاركة الخريجين فرحة الإنجاز من خلال الحفل الافتراضي الذي تنظمه الجامعة لأول مرة نظراً للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي جائحة “كورونا”، وسيتم بثه مباشرة عبر قناة عين الفضائية ومنصات الجامعة الإسلامية الإلكترونية.
، أمير المدينة يرعى تخريج الدفعة الـ56 من طلاب الجامعة الإسلامية ،
المصدر : الخليج 365
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