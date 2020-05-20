، "رويترز": السعودية تتخطى العراق كأكبر مورد نفط للهند في أبريل ،

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كشفت بيانات من مصادر بأن المملكة حلت محل العراق كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل؛ إذ جذبت تخفيضات على أسعار الخامات السعودية شركات التكرير بثالث أكبر اقتصاد في آسيا فيما احتلت الإمارات المركز الثالث بين الموردين بحسب رويترز.
وطلبت شركات التكرير في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، كميات أكبر من أرامكو السعودية وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) في أبريل.
وكان البلدان رفعا إنتاجهما وخفضا الأسعار الشهر الماضي وبلغ إجمالي واردات الهند في الشهر الماضي 4.63 مليون برميل يوميا، بزيادة خمسة في المائة عن مارس، لكن بانخفاض 4.1 في المائة عن أبريل 2019، وفقا للبيانات.
وقلصت شركات التكرير الهندية أنشطة معالجة الخام الشهر الماضي مع انخفاض الطلب إلى أقل مستوياته منذ 2007 بسبب إجراءات العزل في أنحاء البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا فيما احتلت الإمارات المركز الثالث بين الموردين.السعودية العراق النفط
"رويترز": السعودية تتخطى العراق كأكبر مورد نفط للهند في أبريلمحمد البقمي الخليج 365 2020-05-20
كشفت بيانات من مصادر بأن المملكة حلت محل العراق كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل؛ إذ جذبت تخفيضات على أسعار الخامات السعودية شركات التكرير بثالث أكبر اقتصاد في آسيا فيما احتلت الإمارات المركز الثالث بين الموردين بحسب رويترز.
وطلبت شركات التكرير في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، كميات أكبر من أرامكو السعودية وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) في أبريل.
وكان البلدان رفعا إنتاجهما وخفضا الأسعار الشهر الماضي وبلغ إجمالي واردات الهند في الشهر الماضي 4.63 مليون برميل يوميا، بزيادة خمسة في المائة عن مارس، لكن بانخفاض 4.1 في المائة عن أبريل 2019، وفقا للبيانات.
وقلصت شركات التكرير الهندية أنشطة معالجة الخام الشهر الماضي مع انخفاض الطلب إلى أقل مستوياته منذ 2007 بسبب إجراءات العزل في أنحاء البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا فيما احتلت الإمارات المركز الثالث بين الموردين.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
02:51 PM
تخفيضات أسعار الخامات بالمملكة جذبت شركات التكرير بثالث أكبر اقتصاد في آسيا
كشفت بيانات من مصادر بأن المملكة حلت محل العراق كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل؛ إذ جذبت تخفيضات على أسعار الخامات السعودية شركات التكرير بثالث أكبر اقتصاد في آسيا فيما احتلت الإمارات المركز الثالث بين الموردين بحسب رويترز.
وطلبت شركات التكرير في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، كميات أكبر من أرامكو السعودية وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) في أبريل.
وكان البلدان رفعا إنتاجهما وخفضا الأسعار الشهر الماضي وبلغ إجمالي واردات الهند في الشهر الماضي 4.63 مليون برميل يوميا، بزيادة خمسة في المائة عن مارس، لكن بانخفاض 4.1 في المائة عن أبريل 2019، وفقا للبيانات.
وقلصت شركات التكرير الهندية أنشطة معالجة الخام الشهر الماضي مع انخفاض الطلب إلى أقل مستوياته منذ 2007 بسبب إجراءات العزل في أنحاء البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا فيما احتلت الإمارات المركز الثالث بين الموردين.
، "رويترز": السعودية تتخطى العراق كأكبر مورد نفط للهند في أبريل ،
المصدر : الخليج 365
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