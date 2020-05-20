محمد بن مسعود - الدمام - الجهات ذات العلاقة تباشر ووضعت لوحات تحذيرية تباشر هذه اللحظات الشركة الوطنية للمياه والجهات ذات الاختصاص تصدعاً وهبوطاً وتسرباً في الطريق الرئيسي بشارع العزيزية العام، بعد أن رصدت الفرق الرقابية خروج مياه، والذي قد يكون نتيجة انكسار أحد الخطوط الأرضية تحت الأسفلت. وبدأت الفرق في إغلاق الموقع ووضع حواجز وسواتر؛ لتنبيه مرتادي الطريق فيما واصلت المياه تسربها من التصدع. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال ورودها. الشركة الوطنية للمياه مكة المكرمة الشركة الوطنية للمياه مكة المكرمة مكة.. تصدع وهبوط وتسرب للمياه بشارع العزيزية العام أحمد العبدالله الخليج 365 2020-05-20 تباشر هذه اللحظات الشركة الوطنية للمياه والجهات ذات الاختصاص تصدعاً وهبوطاً وتسرباً في الطريق الرئيسي بشارع العزيزية العام، بعد أن رصدت الفرق الرقابية خروج مياه، والذي قد يكون نتيجة انكسار أحد الخطوط الأرضية تحت الأسفلت. وبدأت الفرق في إغلاق الموقع ووضع حواجز وسواتر؛ لتنبيه مرتادي الطريق فيما واصلت المياه تسربها من التصدع. Advertisements "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال ورودها. 20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 02:30 PM الجهات ذات العلاقة تباشر ووضعت لوحات تحذيرية الجهات ذات العلاقة تباشر ووضعت لوحات تحذيرية تباشر هذه اللحظات الشركة الوطنية للمياه والجهات ذات الاختصاص تصدعاً وهبوطاً وتسرباً في الطريق الرئيسي بشارع العزيزية العام، بعد أن رصدت الفرق الرقابية خروج مياه، والذي قد يكون نتيجة انكسار أحد الخطوط الأرضية تحت الأسفلت. وبدأت الفرق في إغلاق الموقع ووضع حواجز وسواتر؛ لتنبيه مرتادي الطريق فيما واصلت المياه تسربها من التصدع. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال ورودها. ، مكة.. تصدع وهبوط وتسرب للمياه بشارع العزيزية العام ،

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