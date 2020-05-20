شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة دهس سيارة مسرعة بقطيع إبل يعبر الطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو حادث مروع لسيارة مسرعة تدهس قطيع من الإبل على إحدى طرق المملكة . وثق مقطع فيديو حادث مروع لسيارة مسرعة تدهس قطيع من الإبل على إحدى طرق المملكة . وأظهر الفيديو الذي وثقه مالك الإبل القطيع وهو يعبر الطريق بينما جاءت السيارة بلا هوادة واصطدمت بعدد كبير . ولم يتبين بعد وضع السائق وعدد الإبل التي لاقت مصرعها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لحظة دهس سيارة مسرعة بقطيع إبل يعبر الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.