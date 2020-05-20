المملكة تطالب الإبلاغ الفوري عن الأخطاء الطبية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ألزمت المملكة جميع المنشآت الصحية بالإبلاغ الفوري عن الأخطاء الطبية الجسيمة. ألزمت المملكة جميع المنشآت الصحية بالإبلاغ الفوري عن الأخطاء الطبية الجسيمة. وقالت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها "تويتر" بأن هذة التعليمات هدفها أن تحمي حق المتضررين وذويهم بالعقوبات الرادعة والتعويضات المناسبة. وأوضحت الهيئة بأن الأخطاء الجسيمة تم تحديدها في إجراء تشخيص أو علاجي للمريض بالخطأ وإجراء جراحة في المكان الخطأ أو ضرر جسيم في نقل الدم.

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