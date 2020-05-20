«صحة جازان» تكشف تطورات الوضع الصحي للمواطنة صاحبة حادث السيارة الأليم

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): كشفت مديرية الشؤون الصحية بجازان تطورات الوضع الصحي للمواطنة والتي تعرضت لحادث أليم وأثارت حالتها الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي . كشفت مديرية الشؤون الصحية بجازان تطورات الوضع الصحي للمواطنة والتي تعرضت لحادث أليم وأثارت حالتها الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي . وأكدت " صحة جازان " أن المواطنة "شمعة دربي " 46 عام ترقد الآن تحت الملاحظة في العناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي ، وأن حالتها تمنع من نقلها خلال الأيام الحالية . كما أكدت أن المريضة تخضع للرعاية الصحية والإهتمام الكبير وفق خطة علاجية معتمدة لها . وكانت المواطنة قد تعرضت لحادث أليم أسفر عن كسر في إحدى فقرت العنق وإصابة بالغة في الحبل الشوكي والرأس ما أدى إلى انعدام الإستجابة العصبية .

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