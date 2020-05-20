شكرا لمتابعة خبر عن المسند: رمضان 30 يوما والأحد هو عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

توقع عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، بأن يشهد يوم 29 رمضان، الموافق 22 مايو، غروب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 10 دقائق.

وأكد أن موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 8:39م، ولن يكون للهلال في الأفق الغربي مكث، مضيفًا أن شهر رمضان سيكتمل 30 يومًا، وسيكون يوم الأحد القادم هو العيد.

وفي نفس السياق، أعلن مرصد جامعة المجمعة أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الجمعة 29 رمضان، فأن الشمس ستغرب الساعة 6:39 عند درجة 293، ويغرب القمر الساعة 6:26 م، أى قبل الشمس بنحو 13 دقيقة.

وأضاف أن يوم السبت القادم سيكون 30 رمضان، وستغرب الشمس الساعة 6:40م عند درجة 293، وسيغرب الهلال الساعة 7:23م عند درجة 293، وسيمكث الهلال بمقدار 43 دقيقةبعد غروب الشمس.