بالفيديو.. «شؤون الحرمين» تؤمن سكن العاملين بالمسجد النبوي بوحدة تعقيم ذاتية

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وحدة تعقيم ذاتية في مقر سكن العاملين بالمسجد النبوي؛ للحفاظ على صحتهم وعدم وصول الوباء إلى محيط الحرم النبوي.



وأعلن مدير إدارة الصحة لوكالة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين يوسف العوفي، خلال لقائه على قناة الإخبارية، تطبيق مجموعة من الإجراءات في سكن العمالة بدايةً من مرورهم على جهاز التعقيم، وتخصيص باص لنقلهم، مشيرًا إلى استمرار تعقيم الغرف وتهويتها والتأكد من سلامتها.



وأضاف أنه جرى تحديد العمالة المناسبة للقيام بالعملية التشغيلية داخل المسجد النبوي، موضحًا أنه خُصص سكن قريب لهم من المسجد.



