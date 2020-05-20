

بيروت 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"،عن أسفها الشديد بسبب التجاوزات والإشكالات وحالة الفوضى التي رافقت توزيع المعونات المالية التي قدمتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان .

ووعدت الوكالة في بيان لها اليوم، بإيجاد حلول مناسبة لتسهيل عملية التسليم في أسرع وقت ممكن، وبشكل يمكن اللاجئين من استلام مساعداتهم بطريقة لائقة وكريمة، مشددة على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية من ارتداء كمامات وترك مسافة أمان وتباعد اجتماعي بين المراجعين لأماكن توزيع المعونات المالية.

// انتهى //

13:53ت م

0056





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأونروا" تعبر عن أسفها بسبب التجاوزات أثناء توزيع المعونات المالية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.