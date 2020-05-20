

أبوجا 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

قتل سبعة جنود وأصيب ثلاثة آخرون في هجمات مسلحة شمال شرقي نيجيريا.

ونقلت وكالة الأنباء النيجرية عن مصدر أمني قوله: "إن مسلحين شنّوا هجومًا على مدينة دابشي في ولاية يوبي، أسفر عن اشتباكات بينهم وبين الجيش، مما أوقعت قتيلاً وثلاثة جرحى في صفوف الجيش".

وأسفر وقوع هجوم ثاني قرب قرية مازا عن مقتل ستة جنود في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم العسكرية.

وفي ولاية بورنو المجاورة وبحسب مصدر أمني أيضًا، فجّرت امرأتان نفسيهما في كوندوغا، ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما عنصر مسلح.

// انتهى //

13:48ت م

0054





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل سبعة جنود في هجمات مُسلحة في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.