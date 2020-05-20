السعودية اليوم / إلقاء 3 قنابل يدوية داخل مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في لبنان



بيروت 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

ألقى مجهولون ثلاثة قنابل يدوية في حي أبو الشباب داخل مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور اللبنانية.

وأكدت قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان في تقريرأن المجهولين الذين ألقوا القنابل الثلاثة كانوا مقنعين ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيرةً إلى أن إلقاء القنابل لم يسفر عن إصابات في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، لكنها أدت إلى إثارة حالة من الرعب والهلع في أرجاء مخيم الرشيدية.

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13:42ت م

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