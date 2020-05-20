

كابول 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

قتل عشرات الأشخاص وأصيب آخرون في هجمات بالأسلحة النارية على مسجدين وعدد من نقاط التفتيش في أربعة أقاليم بأفغانستان.

وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية بأن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار داخل مسجد في شاريكار عاصمة إقليم باروان شمال أفغانستان في وقت متأخر أمس، متهمةً حركة طالبان بتنفيذ الهجوم.

وقالت شرطة إقليم خوست شرق أفغانستان إن ثلاثة مصلين قتلوا وأصيب طفل في هجوم منفصل على مسجد في الإقليم.

وقتل تسعة أشخاص وجرح ستة آخرون إثر هجوم شنه مسلحو طالبان على نقطة تفتيش في منطقة خوجة بهاء الدين في إقليم تخار شمال أفغانستان.

ونفذ مسلحون عددًا من التفجيرات والهجمات في إقليم قندوز، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 21 شخصًا معظمهم من المدنيين.

// انتهى //

13:28ت م

0052





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عشرات القتلى والمصابين في أعمال عنف بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.