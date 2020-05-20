السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مسقط 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

سجّلت سلطنة عمان 372 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم أن 152 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و220 حالة لغير العمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 27 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1661 حالة للشفاء.

// انتهى //

13:27ت م

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مسقط 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسسجّلت سلطنة عمان 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 )، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6043.وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم أن 152 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و220 حالة لغير العمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 27 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1661 حالة للشفاء.// انتهى //13:27ت م0051

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