السعودية اليوم / جامعة بيشة تدفع بـ 4281 خريجاً وخريجة إلى سوق العمل



أبها 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

دفعت جامعة بيشة بـ 4281 خريجاً وخريجة إلى سوق العمل يمثلون الدفعة السادسة من خريجيها للعام الجامعي 1440-1441هـ من مختلف التخصصات بكليات الجامعة في محافظات بيشة والنماص وبلقرن وتثليث، وبلغ عدد خريجي الفصل الأول: 939 طالباً وطالبة، والفصل الثاني: 2390، والفصل الصيفي: 952.

وهنأ رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهدي بن علي القرني باسمه واسم جميع منسوبي الجامعة، الخريجين وأولياء أمورهم وأسرهم بمناسبة انتهاء العام الجامعي، موضحاً أن الدفعة الحالية شهدت تخريج أول دفعة من طلاب كلية الطب وطلاب قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية وطلاب ماجستير إدارة الأعمال من كلية الأعمال.

// انتهى //

13:23ت م

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