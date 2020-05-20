السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يوجه بمواصلة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك في الإمارة والمحافظات



الدمام 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، بمواصلة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك، وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، وإنجاز المعاملات ذات الأولوية القصوى.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية أحمد بن عبدالكريم العباسي، أن الإدارات المعنية في الإمارة تواصل العمل منذ تعليق الحضور إلى مقرات العمل، وفق توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المعنية، وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين ذات الأولوية، مبيناً أن التواصل مع ديوان الإمارة متاح على مدار الساعة عبر خدمة الاستدعاء الإلكتروني في منصة أبشر، مشيراً إلى أن توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه تأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين دون تأخير وبالمستوى المرضي .

// انتهى //

13:18ت م

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