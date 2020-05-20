السعودية اليوم / الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة يحذر من التقلبات الجوية على عدد من محافظات



جدة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة اليوم والمهيأة - بمشيئة الله تعالى - لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع شبه انعدام في مدى الرؤية على عدد من محافظات المنطقة تشمل الطائف، وميسان، واضم، والخرمة، ورنية، وتربة، والمويه، والكامل.

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن الأودية والشعاب وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم .

// انتهى //

13:18ت م

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