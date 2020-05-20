السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 192حالة إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 192 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 90150 حالة بعد تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، بينما تماثل للشفاء 160 حالة.

// انتهى //

13:08ت م

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بروكسل 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 -)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55983 حالة.وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 90150 حالة بعد تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، بينما تماثل للشفاء 160 حالة.// انتهى //13:08ت م0046

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