السعودية اليوم / الفلبين تسجل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مانيلا 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم، 279 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي عدد الوفيات قد بلغ 842 حالة، بينما وصل عدد حالات التشافي إلى 2932 بعد تسجيل 89 حالة تشافي جديدة.

// انتهى //

13:07ت م

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مانيلا 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم، 279 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات إلى 13221 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي عدد الوفيات قد بلغ 842 حالة، بينما وصل عدد حالات التشافي إلى 2932 بعد تسجيل 89 حالة تشافي جديدة.// انتهى //13:07ت م0045

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