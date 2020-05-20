السعودية اليوم / "الأرصاد" : عوائق ترابية وتدني في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من عوائق ترابية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية.

بينت أن الحالة تؤثر على " المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر" ،وتستمر حتى الساعة الـ 12 ليلاً .

// انتهى //

12:43ت م

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