السعودية اليوم / شفاء 204 حالة من كورونا في الكويت



الكويت 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

سجّلت الكويت اليوم 204 حالة شفاء لمصابين بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

// انتهى //

12:42ت م

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الكويت 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسسجّلت الكويت اليوم 204 حالة شفاء لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 4885 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.// انتهى //12:42ت م0036

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