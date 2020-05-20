شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على مكة حتى الـ 7 مساء والان نبدء بالتفاصيل
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والليث، ورابغ، وبحرة، وخليص، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـسابعة مساءً.
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